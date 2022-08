In MV ist jeder dritte Arbeitslose länger als ein Jahr ohne Job. FOTO: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Arbeitsmarkt im Nordosten In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Fachkräfte nicht zum Nulltarif Von Torsten Roth | 04.08.2022, 12:30 Uhr

Der neue Chef der Landesarbeitsagentur will in MV mit sozialem Arbeitsmarkt Langzeitarbeitslosen beim Jobeinstieg helfen. Was Menschen ohne Job von ihm erwarten können.