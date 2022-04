Mit dem Fach Deutsch starten am Mittwoch die diesjährigen Abiturprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern. FOTO: Sina Schuldt/dpa Schule in MV Schriftliche Abschlussprüfungen beginnen mit Deutsch-Abitur Von Karin Koslik | 26.04.2022, 15:06 Uhr

11.500 junge Frauen und Männer beenden in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern die Schule. Jetzt müssen sie beweisen, was sie in den letzten zehn bis zwölf Jahren gelernt haben, trotz Corona.