Regen und Gewitter Foto: Cevin Dettlaff/dpa/Symbolbild up-down up-down Deutscher Wetterdienst In MV bleibt es schwül mit stürmischen Gewittern Von dpa | 12.07.2023, 07:53 Uhr

Nach einer schwülen Nacht mit Unwettern ziehen durch Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch gewittrige Regenschauer. Es bleibt warm und schwül, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Die Temperaturen steigen in Kühlungsborn auf maximal 22 Grad bis auf 26 Grad in der Uecker-Randow-Region. Dazu sind am Vormittag vor allem in Vorpommern kleinkörniger Hagel und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 70 Stundenkilometern möglich. Bis zum Mittag sollen die Gewitter voraussichtlich abziehen. Ab den Abendstunden soll auch der Wind abklingen.