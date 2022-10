Die Firmen in MV haben die Lehrlingsentgelte teilweise deutlich erhöht. Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Ausbildungszuschuss In MV brauchen weniger Lehrlinge Finanzhilfe Von Torsten Roth | 28.10.2022, 14:44 Uhr

In MV brauchen immer wenige Lehrlinge finanzielle Hilfe in der Ausbildung. Was gezahlt wird.