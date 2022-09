Im Wohnungsbau in MV sind die Aufträge um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Auftragsrückgang In MV bricht der Wohnungsbau ein Von Torsten Roth | 27.09.2022, 08:14 Uhr

Jetzt kracht es am Bau in MV: Die Leute halten ihr Geld zusammen und stornieren Bauaufträge. Was die Branche erwartet.