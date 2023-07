Viele Horte bieten auch in den Sommerferien eine Betreuung an, einen Rechtsanspruch darauf gibt es aber nicht. (Sybmbolbild) Foto: Monkey Business 2 via www.imago-images.de up-down up-down Sommerferien 2023 In MV sind bis zu zehn Stunden Ferienhort für Eltern kostenfrei Von Karin Koslik | 17.07.2023, 05:00 Uhr

Beiträge für die Betreuung in der schulfreien Zeit fallen zwar nicht an, es gibt aber auch keinen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Betreuungszeit. Was Eltern über die Hortbetreuung in den Ferien wissen sollten.