Deutschlands schönste Baureihe: Eschenallee im Spätsommer nahe Bartelshagen. Foto: Karsten Kriedemann up-down up-down BUND Allee des Jahres 2022 In MV wächst Deutschlands schönste Allee Von Torsten Roth | 20.10.2022, 00:01 Uhr

So lange Alleen gibt es nirgendwo in Deutschland: MV verfügt über die schönsten Bestände. Welche Baumreihe in diesem Jahr zur schönsten Allee gekürt wurde.