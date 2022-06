Ein Transplantationsmediziner hält das Herz eines Verstorbenen in den Händen, das kurz zuvor entnommen wurde. FOTO: Bernd Wüstneck Tag der Organspende am 4. Juni In MV warten 200 Menschen auf lebensrettende Organe Von Karin Koslik | 03.06.2022, 14:54 Uhr

In der Corona-Pandemie ist die Organspendebereitschaft in Deutschland annähernd konstant geblieben, erst jetzt gibt es einen Einbruch. Was bedeutet das für die Menschen im Nordosten?