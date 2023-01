Die Arbeitgeber in MV wollen Beschäftigte erst mit 69 in Rente lassen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Pläne der Wirtschaft für längeres Arbeiten In MV Widerstand gegen Arbeitgeberpläne für Rente mit 69 Von Torsten Roth | 04.01.2023, 15:58 Uhr

Um dem Fachkräftemangel Herr zu werden, will die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ihre Angestellten länger arbeiten lassen. Geht gar nicht, wehrt der DGB ab. Was die Gewerkschaften statt dessen vorschlagen.