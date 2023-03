An den Montagsdemonstrationen nehmen wieder mehr Menschen teil. Symbolfoto: Lena Werres/dpa/Archiv up-down up-down Protest gegen Politik Etwa 4000 Menschen bei Demos in MV – Mann zeigt Hitlergruß und wird festgenommen Von Anni Hintz | 07.03.2023, 06:36 Uhr

Auch an diesem Montag gab es wieder Versammlungen und Demonstrationen in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Dabei wurde in Neukloster ein Mann festgenommen.