Neubrandenburg Nachttisch brennt im Schlafzimmer eines Mehrfamilienhauses 17.08.2023, 06:42 Uhr

Am 16. August kam es in Neubrandenburg zu einem Wohnungsbrand in einer Parterrewohnung eines 5-geschossigen Mehrfamilienhauses.