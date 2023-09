Eine Neustrelitzerin zeigte den Diebstahl ihres Handys in einem Drogeriemarkt in Neustrelitz an. Laut Polizei haben die Beamten in Neustrelitz das Videomaterial des betroffenen Drogeriemarktes ausgewertet und gesichert.

Frau vergaß ihr Handy

Darauf konnten sie erkennen, wie die Geschädigte ihr Handy im Kassenbereich ablegte und dieses augenscheinlich vergaß. Diese Situation nutzte eine junge männliche Person aus und nahm das besagte Handy nach mehrfachem auffälligen Umschauen an sich.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 20-jährige Tatverdächtige namhaft gemacht und ein Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung durch die zuständige Staatsanwaltschaft Neubrandenburg erwirkt werden.

Beamte durchsuchten die Wohnung

Zur Realisierung des Durchsuchungsbeschlusses haben die Kriminalbeamten zusammen mit Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz am 30. August die Wohnung des Neustrelitzers in dessen Beisein durchsucht. Dabei haben die Beamten das gesuchte Handy gefunden und sichergestellt.

In der Wohnung roch es auffällig stark nach Cannabis. Die Beamten haben Joints aufgefunden sowie weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und Utensilien, die auf den Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten.

Die Betäubungsmittel und Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Es wurden Waffen gefunden

Zudem haben die Beamten griffbereit mehrere Messer sowie eine Gasdruckwaffe mit Munition aufgefunden und sichergestellt. Die Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde ebenfalls erstattet.

Weitere Straftat wurde aufgeklärt

Abschließend konnte eine weitere Straftat aufgeklärt werden. Die Beamten haben in der Wohnung des 20-Jährigen mehrere Gegenstände aufgefunden, die aus der Diebstahlshandlung vom 5. August im Kunsthaus Neustrelitz stammen. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt. Der 20-Jährige galt in diesem Verfahren bereits als Tatverdächtiger, was durch den Fund des Diebesgutes noch bekräftigt wurde.

Die Ermittlungen in den hier genannten Fällen werden weiter durch die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz sowie der Kriminalpolizeiinpektion Neubrandenburg geführt.