In Pasewalk stellte die Polizei einen Tankstellendieb. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv up-down up-down Pasewalk Tankstellendieb kann gestellt werden und leistet Wiederstand Von Haley Hintz | 31.07.2023, 05:27 Uhr

Am 30. Juli soll in der Oil Tankstelle in Pasewalk ein Mann eine Flasche Whisky und eine Flasche Wasser entwendet haben. Anschließend soll er gefüchtet sein.