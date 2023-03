Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteil In Wohnung gelockt: Bewährungsstrafe für Kindesmissbrauch Von dpa | 23.03.2023, 13:30 Uhr

Ein 62-jähriger Mann aus Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) ist wegen sexuellen Missbrauchs von Jungen in fünf Fällen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. „Sie sollten sich für den Rest ihres Lebens von Kindern fernhalten“, sagte Richterin Daniela Lieschke am Donnerstag in der Urteilsbegründung am Landgericht Neubrandenburg. Der Mann hatte vor Gericht gestanden, 2020 und 2021 Minderjährige mit Videospielen in seine Wohnung gelockt und sexuell belästigt zu haben. Das Landgericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten, die für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.