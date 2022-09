Bandfoto jetzt endlich zu viert! Das ist Fluglotse: Gitarrist Christian Wurm, Schlagzeuger Hannes Vopel, Bassist Tobias Reetz und Sänger Andreas Hyronimus (v.l.). Foto: STEPHAN BUSKE up-down up-down Logo NEO Fluglotse aus Güstrow Mit Band-Sektdosen und Indie-Songs zum Landesrockfestival 2022 Von Katharina Golze | 20.09.2022, 11:51 Uhr

Die Indie-Band „Fluglotse“ gewann 2021 das Landesrockfestival. Vor dem Band-Contest am 24. September in Rostock erzählen sie, was man mit 4000 Euro Preisgeld macht und auf welchem Festival sie mal spielen wollen.