Arbeitsmarkt Industrie in MV bleibt Sorgenkind: Beschäftigtenzahl sinkt Von dpa | 13.12.2022, 16:55 Uhr

Allen Bemühungen der Landesregierung zur Stärkung der Industrie in Mecklenburg-Vorpommern zum Trotz geht die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich zurück. Wie das Statistische Amt am Dienstag unter Berufung auf jüngste Berechnungen des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung der Länder mitteilte, sank die Zahl der Erwerbstätigen im Verarbeitenden Gewerbe im dritten Quartal gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres um 1,8 Prozent. Bundesweit weist die Statistik hingegen ein leichtes Plus von 0,4 Prozent aus. Ein ähnliches Bild zeigte sich in der Bauwirtschaft, die im Nordosten ebenfalls Mitarbeiter verlor.