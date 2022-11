Inflation Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Verbraucher Inflation überschreitet in MV Zehn-Prozent-Marke Von dpa | 08.11.2022, 14:00 Uhr

Die Inflation hat im Oktober in Mecklenburg-Vorpommern 10,9 Prozent erreicht und damit erstmals die 10-Prozent-Marke überschritten. Hauptttreiber waren erneut die Energiepreise, wie das Statistische Amt des Landes am Dienstag in Schwerin mitteilte. Heizöl war demnach 99,9 Prozent teurer als vor einem Jahr, Gas 72,1 Prozent. Feste Brennstoffe wie Kohle oder Pellets kosteten den Angaben zufolge 73,4 Prozent mehr als im Oktober 2021.