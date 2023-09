Neubrandenburg Innenminister Pegel betroffen über Tod von Sechsjährigem Von dpa | 16.09.2023, 14:09 Uhr | Update vor 10 Min. Christian Pegel Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Nach dem gewaltsamen Tod eines kleinen Jungen in Pragsdorf bei Neubrandenburg hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) betroffen über den Fall geäußert. Das schreckliche Verbrechen an einem Kind sorge für Trauer und tiefe Betroffenheit, schrieb Pegel am Samstag auf der Facebook-Seite der Staatskanzlei. „Wir können nur erahnen, wie groß der Schmerz für die Familie sein muss.“ Er wünsche der Familie und den Angehörigen viel Kraft. „Die Polizei arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung der abscheulichen Tat.“