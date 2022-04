ARCHIV - Christian Pegel spricht bei der Übergabe von 16 neuen Löschfahrzeugen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/ZB FOTO: Bernd Wüstneck Brände Innenminister Pegel übergibt 100. Löschfahrzeug an Feuerwehr Von dpa | 30.04.2022, 15:14 Uhr

Innenminister Christian Pegel (SPD) hat am Samstag in Neu Poserin (Ludwigslust-Parchim) 16 Löschfahrzeuge an Feuerwehren in allen sechs Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns übergeben. Darunter ist auch das 100. der insgesamt 265 Löschfahrzeuge, die das Land im Rahmen des Programms „Zukunftsfähige Feuerwehr“ den Wehren zur Verfügung stellt, wie das Innenministerium mitteilte.