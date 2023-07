Hirsch Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Natur Inventur: Mehr als 1600 Hirsche in Nationalpark abgelichtet Von dpa | 12.07.2023, 14:49 Uhr

Im Norden des Müritz-Nationalparks zwischen Waren, Speck und Neustrelitz fühlen sich Hirsche anscheinend besonders wohl. Nach Angaben von Wissenschaftlern leben im Nordteil des riesigen Schutzgebietes am Ostufer der Müritz rund 1600 Rot- und Damhirsche, 839 Wildschweine und mehr als 400 Rehe. Das habe das erste bundesweite „Huftier-Monitoring“ mit Fotofallen zwischen 2019 und 2020 in zehn Schutzgebieten ergeben, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Müritz-Nationalparks. An der Müritz waren dafür 70 Kameras im Einsatz.