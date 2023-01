Wasserstoffkraftwerk der APEX Group Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ up-down up-down Elektrolyseanlagen Investmentgruppe Exceet übernimmt Energieunternehmen Apex Von dpa | 19.01.2023, 16:55 Uhr

Die an der Frankfurter Börse notierte Investmentgruppe Exceet hat das auf Wasserstoff- Elektrolyseanlagen spezialisierte Energieunternehmen Apex in Rostock-Laage übernommen. Es sei der Erwerb von 100 Prozent der Apex-Anteile durch Exceet vereinbart worden, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Apex erhalte im Rahmen der Transaktion rund 87 Millionen Euro an frischem Kapital. Davon sollten 70 Millionen für Elektrolyse-Projekte und 17 Millionen Euro zur Tilgung von Verbindlichkeiten genutzt werden.