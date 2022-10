LNG-Terminal Lubmin Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Energieversorgung Investor: Importstart für LNG-Terminal im Dezember möglich Von dpa | 18.10.2022, 14:42 Uhr

Das Unternehmen Deutsche Regas hält am geplanten Starttermin für das erste deutsche Flüssiggas-Terminal im vorpommerschen Lubmin Anfang Dezember fest. „Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist die große Unbekannte“, sagte Regas-Aufsichtsratschef Stephan Knabe am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Je nachdem wie viele Nachfragen und Einwände gegen das Projekt eingebracht werden, könnte sich der Prozess in die Länge ziehen. Der NDR hatte darüber berichtet.