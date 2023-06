Ivenacker Eichen Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Buntes Ivenacker Eichen auf Sonderbriefmarke: Vorstellung im Juli Von dpa | 22.06.2023, 07:10 Uhr

Die Ivenacker Eichen - Deutschland erstes „Nationales Naturmonument“ - gibt es ab Juli auch als Briefmarke. Das „Sonderpostwertzeichen“ im Wert von 1,10 Euro wird am 6. Juli im Tiergarten Ivenack (Mecklenburgische Seenplatte) vorgestellt, wie eine Sprecherin der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag sagte. Herausgeber sind das Bundesfinanzministerium, die Deutsche Post sowie das Forstamt Stavenhagen, das für die 800 bis 1000 Jahre alten Riesenbäume in Ivenack zuständig ist. Sie gelten als die ältesten und größten ihrer Art in Europa.