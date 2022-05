ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Unfall Jacht fällt von Bootshänger und blockiert B96 stundenlang Von dpa | 17.05.2022, 13:17 Uhr

Eine Segeljacht hat den Verkehr auf der autobahnähnlichen Bundesstraße 96 in Vorpommern stundenlang blockiert. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich der Unfall am Montag bei Brandshagen kurz vor Stralsund (Vorpommern-Rügen). Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Leipzig war demnach mit dem Bootsanhänger auf dem Weg nach Süden zur Autobahn 20. Aus ungeklärter Ursache kam das Gespann ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke und eine Boots-Stütze des Trailers brach. Das Segelboot landete quer auf der Fahrbahn.