Wildschweine FOTO: Lino Mirgeler/dpa Trotz Bedauerns über geringere „Pürzelprämie“ Jäger wollen weiter Wildschweine erlegen Von Frank Liebetanz | 28.04.2022, 10:21 Uhr

Die „Pürzelprämie“ in Mecklenburg-Vorpommern wird ab 1. Mai gekürzt. Jäger erhalten mit 25 Euro je geschossenem Wildschwein nur noch in betroffenen Gebieten die Hälfte der bisherigen landesweit geltenden Prämie. Die Landwirte sehen sich in der Folge noch mehr gefordert bei der künftigen Abwehr der Seuche.