Jagdverband: Unterstützung für Schweineseuche-Prävention

Aktuell sind keine Schweineseuche-Fälle im Nordosten bekannt. Der Landesjagdverband arbeitet jedoch weiter an der Prävention mit und hofft auf Unterstützung vom Land. Beim Delegiertentreffen am Samstag will man auch über die Zukunft der Jagd als Kulturgut diskutieren.