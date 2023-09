Razzien gegen Neonazi-Gruppe Besonders Jamel gilt in MV als zentraler Anlaufpunkt für Hammerskins Von Udo Roll | 19.09.2023, 16:41 Uhr In Jamel bei Wismar durchuchte die Polizei das Grundstück des bundesweit bekannten Rechtsextremisten Sven Krüger Foto: Jens Büttner up-down up-down

Unter dem Namen Chapter „Mecklenburg“ soll sich in dem Dorf bei Wismar seit mehr als 20 Jahren einer der ältesten Hammerskin-Ableger in Deutschland etabliert haben. Der bekannte Rechtsextremist Sven Krüger bekam am Dienstag Besuch vom Spezialeinsatzkommando.