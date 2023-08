Demokratiefestival „Jamel rockt den Förster“ macht den Aufschlag Von dpa | 25.08.2023, 02:49 Uhr Festival "Jamel rockt den Förster" Foto: Sebastian Schug/dpa up-down up-down

Am Freitag beginnt das Festival „Jamel rockt den Förster“ mit seinem traditionell geheimem Lineup. Das Demokratiefestival will auch 2023 wieder seine Stimme gegen den Rechtsextremismus erheben. Die Veranstalter erwarten am Freitag und Samstag je rund 3000 Gäste in dem kleinen Ort bei Wismar.