Musik „Jamel rockt den Förster" krönt Festivaltag mit Indie Von dpa | 13.08.2022, 08:28 Uhr

Am Abend des ersten Tags des Forstrock-Festivals in Jamel (Mecklenburg-Vorpommern) haben unter anderem der Indierocker Thees Uhlmann und die Thrash-Metal-Band Kreator den etwa 2500 Festivalgästen eingeheizt. Er freue sich, dass das Publikum so mitgegangen sei, obwohl die Musik vielleicht nicht jedermanns Geschmack sei, sagte Kreator-Frontmann Miland Petrozza, genannt Mille, nach dem Konzert am Freitagabend. Dank ihm und seiner Band war das Festival, das ein Zeichen für demokratisches Engagement und gegen die starke rechte Szene vor Ort setzen will, in jedem Fall unüberhörbar.