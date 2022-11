Ein der Drittel der Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie im Norden erwartet im kommenden halben Jahr schlechtere Geschäfte. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Krise Jede sechste Metall-Firma in MV baut Stellen ab Von Torsten Roth | 17.11.2022, 06:00 Uhr

Fehlende Fachkräfte, hohe Kosten, steigende Energiepreise: In der Metallindustrie in MV gehen die Geschäfte so schlecht wie lange nicht. Was Unternehmen und Kunden erwartet.