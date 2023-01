Teamleiter Daniel Meyer vom TÜV Nord untersucht die Bremsscheiben eines Pkw. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Erhebliche Mängel bei Hauptuntersuchungen Jedes vierte Auto in MV fällt durch den TÜV Von Thomas Volgmann | 24.01.2023, 17:12 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind deutlich mehr Schrottautos auf den Straßen unterwegs als in anderen Bundesländern. Beim TÜV weiß man, was die häufigsten Mängel sind.