Noch in keinem Jahr konnte der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Mecklenburg-Vorpommern so viele Wünsche erfüllen wie 2022: Bislang startet er 99-mal, für Montag, den 5. Dezember, ist die Jubiläumsfahrt angemeldet worden. Es wird zugleich die 400. Fahrt seit Inbetriebnahme des Fahrzeugs am 13. Mai 2017 sein und damit der insgesamt 400. Wunsch, den die unermüdlichen Ehrenamtler des Projektes in MV wahr werden lassen. Gegenwärtig unterstützen 68 Frauen und Männer das Projekt, indem sie in ihrer Freizeit Wünschefahrten begleiten.

Im bisherigen „Rekordjahr“ 2020 brachte es der Wünschewagen in MV auf 78 Fahrten.

Mehr als 190.000 Kilometer für einen guten Zweck zurückgelegt.

Seit seiner Inbetriebnahme hat der Wünschewagen aus Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile mehr als 190.000 Kilometer zurückgelegt und dabi Ziele in acht Ländern angesteuert. Seit kurzem steht hier auch ein zweites Fahrzeug zur Verfügung, das aus Erlösen früherer Weihnachtsspendenaktionen unserer Zeitung finanziert werden konnte.

In der aktuellen Spendenaktion von „Schweriner Volkszeitung“, „Norddeutschen Neuesten Nachrichten“ und „Der Prignitzer“ sind nach gerade einmal einer Woche bereits 22.032,75 Euro auf den Konten der ASB-Landesverbände im Nordosten eingegangen: 21.127,75 Euro in Mecklenburg-Vorpommern und 905 Euro in Brandenburg.