Jüdisches Museum Berlin FOTO: Jens Kalaene Ausstellung Jüdisches Museum sucht Objekte zu jüdischem Leben in der DDR Von dpa | 31.03.2022, 05:57 Uhr | Update vor 16 Min.

Das Jüdische Museum in Berlin plant eine große Ausstellung zu jüdischem Leben in der DDR. Dazu werden noch Objekte gesucht: Fotografien, Filme, Dokumente und Gegenstände, die Einblicke in das jüdisches Alltagsleben, in religiöse Traditionen oder in die Verbindungen zur Mehrheitsgesellschaft und zum Staat geben. „Ihre Geschichten sind uns wichtig!“, heißt es dazu. „Im Zentrum stehen die Stimmen der Zeitzeugen“, erklärte Kuratorin Tamar Lewinsky das Konzept der Ausstellung. Über die Pläne des Museums hatte zuvor die „Berliner Morgenpost“ berichtet.