Neubrandenburg Jugendlicher durch Böller an den Händen schwer verletzt Von Anni Hintz | 07.03.2023, 07:29 Uhr

Am Montagnachmittag wurde ein Jugendlicher in Neubrandenburg an seinen Händen schwer verletzt. Er habe laut Polizei vermutlich einen liegengebliebenen Böller erneut angezündet.