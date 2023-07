Bald in Schwerin: Die Wanderausstellung „Blackbox Heimerziehung“ zieht in einem ehemaligen Seecontainer durch Deutschland. Sie ist Preisträger des Grimme Online-Awards. Foto: Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau up-down up-down Wanderausstellung in Schwerin Jugendwerkhöfe in der DDR: Wenn du nicht brav bist, kommst du ins Heim! Von Anja Bölck | 14.07.2023, 11:38 Uhr

Gefärbte Haare, Schule schwänzen, laute Klappe. „Rebellische Jugendliche“ landeten in der DDR in Jugendwerkhöfen. Was da abging, zeigt die Wanderausstellung „Blackbox Heimerziehung“ am Schweriner Pfaffenteich.