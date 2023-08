„Die Demokratie ist weiblich“, ein passenderes Lied hätte sich Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel nicht wählen können, um das diesjährige Festival Jamel rockt den Förster zu eröffnen. „Ich wollte schon vor ein paar Jahren hier sein, endlich hat es geklappt“, begrüßt der Sänger die 3000 Festivalbesucher in Jamel, einem kleinen Dorf bei Grevesmühlen.

Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel spielt auf dem Jamel rockt den Förster 2023 am Klavier.

Warum sie alle da sind? „Wir sind heute da, um dem Nazipack da drüben zu zeigen, dass wir mehr sind und lauter sind“, sagt Krumbiegel, bevor er seine Lieder als Solokünstler am Keyboard anstimmt. Er singt „keine Lust auf Ärger, kein Mensch ist illegal“.

Seit 2007 organisieren Birigt und Horst Lohmeyer das Demokratiefestival in ihrem Heimatdorf. Damals waren sie mit 30 Mutigen, die sich in das Dorf trauten, gestartet. In diesem Jahr rocken 3000 gegen Rechts – so viele wie nie zuvor. „Es war ganz schnell ausverkauft. Die Leute wissen, was sie an dem Festival haben“, sagt Birgit Lohmeyer.

Mehr Informationen: Anfeindungen von Rechts größer als Größer als Zeichen Gemeinsam stellen sich Lohmeyers und die Festivalgäste gegen Rechtsextremismus – in einem Dorf, indem NDP-Anhänger wie Sven Krüger leben. „Die Stimmung hat sich gar nicht geändert. Wir werden angefeindet“, berichtet Birgit Lohmeyer. In der Nacht vor Festivalbeginn wurden zwei Personen, die nachträglich der rechten Szene zuzuordnen waren, von Sicherheitskräften vom Gelände verwiesen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. An den Bauplanen wurden am Vormittag zudem diverse Graffiti mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Schriftzügen, darunter Hakenkreuze, festgestellt. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen, teilt die Polizei mit. „Es gibt immer wieder kleine Sticheleien bis zu Bedrohungssituationen“, berichtet Lohmeyer. 2015 hatte ihre Scheune gebrannt, Brandstiftung. 2019 waren Reifen von Festivalbesuchern zerstochen worden. 2021 wurde beim Abbau Leergut im Wert von 1000 Euro vom Gelände sowie Beleuchtungstechnik gestohlen. „Respekt, dass ihr das 365 Tage aushaltet“, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) bei der Eröffnung. Auch Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) und Ostbeauftragter Carsten Schneider begrüßten zusammen mit den Lohmeyers und Förster Peter Rabe das Publikum.

Ninamarie rockt

„Wir freuen uns sehr“, ruft die Band Ninamarie als Zweites auf der Bühne. In dieser Formation musizieren Thomas Götz, Schlagzeuger von den Beatsteaks, und Marten Ebsen, bekannt als Gitarrist von Turbostaat, zusammen und heizen der Menge trotz kurzem Nieselwetter ein.

Ninamarie auf dem Jamel rockt den Förster.

Juli besingt den guten Tag in Jamel

„Jamel, heute ist ein guter Tag“, singt Eva Briegel von Juli. Die Menge jubelt zu „Ein neuer Tag“ und „Geile Zeit“. „Es freut mich, dass ihr so laut seid, dass die Arschlöcher hören, was wir für Spaß haben“, sagt Eva Briegel und betont, dass auch Bands, die keine politischen Lieder singen, sagen sollten, wo sie stehen. Sie appelliert an alle: „Wir müssen sagen, was wir denken. Sagen, so gehts nicht.“ Dazwischen ruft das Publikum: „Alerta, alerta, antifascista.“

Am Abend werden weitere bekannte Musiker spielen. „Das Aufregendste ist für uns, die Bands zu begrüßen und kennenzulernen“, sagt Birigt Lohmeyer. Manche kennen sie bereits aus den Vorjahren.

