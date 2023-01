Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Junge findet Böller und wird bei Explosion schwer verletzt Von dpa | 05.01.2023, 19:50 Uhr

Fünf Tage nach Silvester hat ein 13-Jähriger bei der Explosion eines Böllers in Anklam schwere Verletzungen erlitten. Der Junge habe den Knallkörper am Donnerstag in einem Park gefunden und versucht, ihn anzuzünden, teilte die Polizei mit. Weil der Böller aber anscheinend nicht brannte, hob der Junge ihn erneut auf. Dabei sei der Knallkörper explodiert. Mit schweren Verletzungen an der Hand sei der 13-Jährige ins Uniklinikum Greifswald gebracht worden. Zwei weitere anwesende Kinder seien nach Zeugenangaben vor Eintreffen der Polizei weggelaufen.