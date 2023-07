Rettungsschwimmer Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild up-down up-down Auszeichnungen Junge gerettet: Ehrung für Rettungsschwimmer in Schwerin Von dpa | 13.07.2023, 17:32 Uhr

Zwei Rettungsschwimmer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind am Donnerstag für eine erfolgreiche Lebensrettung in Schwerin geehrt worden. Am vergangenen Samstag hatten die beiden Männer einem 13-jährigen Jungen geholfen, der circa 30 Meter vom Zippendorfer Strand entfernt drohte zu ertrinken, so Polizeiinformationen von Donnerstag. „Ohne die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer könnten wir in Zippendorf nicht die bewährten Sicherheitsstandards anbieten“, erklärte Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier.