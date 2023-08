Buntes Junge Männer retten sich vor Wildschweinen auf Baum Von dpa | 31.08.2023, 10:37 Uhr Wildschwein Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down

Aus Angst vor fünf Wildschweinen haben sich zwei junge Männer in der Nacht zu Donnerstag auf einen Baum geflüchtet und auf die Polizei gewartet. Die 17- und 18-Jährigen seien auf einem Wanderweg in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von dem Schwarzwild überrascht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie setzten noch einen Notruf ab, dann aber fiel das Handy auf den Boden - bevor sie den genauen Standort beschreiben konnten. Deshalb sei es den Beamten zunächst schwer gefallen, die beiden zu finden.