Kriminalität Junge nach Messerattacke in Lebensgefahr: Prozess beginnt Von dpa | 28.03.2023, 01:48 Uhr

Vor dem Landgericht Neubrandenburg beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) ein Prozess wegen versuchten Totschlags gegen drei junge Männer. Sie sollen einen 16-jährigen Jugendlichen im November 2022 in der Oststadt von Neubrandenburg mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben und dann geflohen sein. Der Geschädigte konnte gerade noch rechtzeitig gefunden und notoperiert werden, so dass er knapp überlebte.