Jugendklimakonferenz Stralsund Ob Streik oder Konferenz: So kämpft die Jugend in MV gegen die Klimakrise Von Katharina Golze | 25.02.2023, 15:36 Uhr

In Schwerin bereiten junge Erwachsene die erste Jugendklimakonferenz MVs in Stralsund vor. Parallel mobilisiert Fridays for Future für den Klimastreik am 3. März.