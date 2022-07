Ein Landwirt fährt mit seinem Trecker über ein Feld. Foto: Philipp Schulze/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp Schulze up-down up-down Regierung Kabinett befasst sich mit Lage der Agrarwirtschaft in MV Von dpa | 19.07.2022, 01:50 Uhr

Mit der Situation der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern befasst sich die Landesregierung am Dienstag (11.00 Uhr) auf ihrer Sitzung. Nachdem jahrelang niedrige Erzeugerpreise vielen Bauern im Land das Leben schwer gemacht haben, belasten nun zunehmend steigende Preise für Kraftstoffe, Dünger und Saatgut die Betriebe. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) will nach der Kabinettssitzung über die aktuelle Lage der Agrarwirtschaft informieren.