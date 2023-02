Windräder im Sonnenaufgang Foto: Patrick Pleul up-down up-down Windkraftausbau in MV stockt Kabinett in Schwerin senkt Hürden für Windräder Von Max-Stefan Koslik | 07.02.2023, 17:43 Uhr

Im vergangenen Jahr wurden in MV ganze 15 Windräder aufgestellt. In Schleswig-Holstein waren es 132. Jetzt will die Regierung in Schwerin Tempo machen und die Hürden senken. Die Grünen sind dennoch enttäuscht.