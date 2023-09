Ungefiltert in MV Das Kaffeefestival wird größer: Das planen die fünf Kaffee-Fans in Wismar Von Katharina Golze | 17.09.2023, 05:00 Uhr Diese fünf Frauen sind die Köpfe hinter dem Kaffeefestival Ungefiltert: Café-Betreiberin Elisa Witt, Franzi Borck, Rösterin Victoria Lommatzsch, Barista Sophie Wilk und Annemarie Borck (v.l.). Foto: Annemarie Borck up-down up-down

MVs Kaffeefestival Ungefiltert geht in die zweite Runde. Nach dem Erfolg 2022 locken fünf Kaffeeliebhaberinnen am 21. und 22. Oktober mit mehr Röstereien, Workshops und Programm in den Thormann-Speicher in Wismar.