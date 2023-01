Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hausbrand Kaminholz zu dicht am Kamin: 100.000 Euro Schaden Von dpa | 30.01.2023, 13:18 Uhr

Zu dicht am Kamin gelagertes Holz hat einen Hausbrand mit mindestens 100.000 Euro Schaden in Freudenberg bei Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Stralsund sagte, hatte sich der Brand am Freitag beim Anheizen eines Kamines ereignet. Verletzt wurde niemand.