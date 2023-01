Ist für die kommenden zwei Jahre Präsident der IHK-Landesarbeitsgemeinschaft: Klaus-Jürgen Strupp Foto: Danny Gohlke/dpa up-down up-down Neue IHK-Spitze Kammerchef Strupp drängt auf PA-Unterricht für Schüler Von Torsten Roth | 27.01.2023, 17:16 Uhr

Alle Kammermacht liegt in Rostock: Klaus-Jürgen Strupp ist neuer Präsident der IHK-Landesarbeitsgemeinschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Was die Wirtschaft von der Politik fordert.