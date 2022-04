Karl-Marx-Denkmal FOTO: Winfried Wagner Denkmäler Karl-Marx-Denkmal bekommt Hand und Unterarm wieder Von dpa | 19.04.2022, 08:22 Uhr | Update vor 16 Min.

Das von Unbekannten beschädigte Denkmal des Philosophen Karl Marx (1818-1883) in Neubrandenburg wird wieder vervollständigt. Wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Dienstag sagte, soll die gestohlene rechte Hand mit Unterarm an der Statue wieder angebaut werden. Das Stück hatten Unbekannte im Februar unbemerkt von der 2,20 Meter hohen Figur abgetrennt und entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, konnte bisher aber weder das gestohlene Stück, noch die Täter finden.