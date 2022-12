Beschädigtes Karl-Marx-Denkmal in Neubrandenburg Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archiv up-down up-down Bronzestatue Karl-Marx-Denkmal kehrt nach Neubrandenburg zurück Von dpa | 09.12.2022, 09:21 Uhr

Die Bronzestatue des Philosophen in Neubrandenburg wurde einst beschädigt, nun soll sie repariert zurück an ihrem Platz am Friedrich-Engels-Ring.