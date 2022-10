Karls Erlebnis-Dorf Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Sozialministerium Karls Erlebnis-Dorf unterstützt Ehrenamtskarte Von dpa | 13.10.2022, 15:36 Uhr

Das Handels- und Freizeit-Unternehmen Karls Erlebnis-Dorf mit Hauptsitz in Rövershagen bei Rostock wird Unterstützer der Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Karls Erlebnis-Dorf einen überaus attraktiven Partner gewinnen konnten. Das macht die landesweite Ehrenamtskarte für die Inhaberinnen und Inhaber noch interessanter“, erklärte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Nach ihren Angaben soll die Vereinbarung dazu am Montag mit Inhaber Robert Dahl in Rövershagen unterzeichnet werden. Das in mehreren Bundesländern aktive Unternehmen, das allein in Mecklenburg-Vorpommern drei Standorte unterhält, werde der 250. Partner.