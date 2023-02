Soll bis April in Stralsund auf die Saison vorbereitet werden: die Schnellfähre Skane Jet Foto: Christian Rödel/Hansestadt Stralsund l Pressestelle/dpa up-down up-down Werften in MV Katamaran holt Schiffbau nach Stralsund zurück Von Torsten Roth | 08.02.2023, 06:42 Uhr

Betrieb im Dock: Nach Wismar und Warnemünde gibt es auch auf dem Werftgelände in Stralsund wieder Arbeit. Was am Strealsund geplant ist.